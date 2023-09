Successo per la Squadra Corse Città di Pisa alla Notte bianca dello sport

Un sabato insolito quello appena trascorso per la scuderia pisana Squadra Corse Città di Pisa asd che ha preso parte alla Notte bianca dello sport, evento che ha visto l’adesione di una ottantina di società sportive pisane che si sono distribuite nel centro città.

Un successo di pubblico che ha potuto prendere conoscenza dello sport delle quattro ruote essendo presenti una vettura dal rally e due kart che sono stati oggetto di interesse e domande da parte di giovani e meno giovani.

“Siamo contentissimi di avere avuto la possibilità di essere presenti alla Notte bianca dello sport - dice Massimo Salvucci, presidente del sodalizio pisano - una’iniziativa che ha portato tutti gli sport in mezzo alla gente. Tantissime persone hanno chiesto informazioni sulla nostra attività, sulla parte tecnica e sportiva, equipaggiamenti di sicurezza, modalità di partecipazione, caratteristiche delle vetture e delle gare, insomma un po' tutto. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale per averci accolto ed in particolar modo l’assessore allo Sport Frida Scarpa che, da vera sportiva, ha apprezzato il nostro lavoro. Una bellissima esperienza che ci ha permesso di valorizzare il nostro lavoro”.

L’attività agonistica della Squadra Corse Città di Pisa non si ferma: dopo la Notte bianca dello sport sarà presente all’ultimo appuntamento della stagione della Coppa Rally VI Zona, il Rally Città di Pistoia, in programma il prossimo weekend con due equipaggi: Fenu-Guerzoni su Renault Clio RS e Marchi-Salotti su Renault Clio RS.