Stravince il Lenergy Pisa beach soccer a Nazaré

Larga vittoria per il Lenergy Pisa BS, che nella seconda giornata del girone G di Euro Winners Cup supera con il risultato di 9-0 gli spagnoli del Roses Platja. Ben quattro gol per il bomber Hulk, che ne cala un paio nel primo tempo e un terzo nel secondo periodo, quando arrivano pure l’autogol di Domingo e la rete di Simone Marinai. Sopra di cinque reti, il Lenergy Pisa dilaga nell’ultima frazione di gioco grazie ai gol di Stefano Marinai, del portiere Casapieri, al quarto centro di giornata di Hulk e alla prima gioia europea del 2001 Pugliese. Tanta la soddisfazione in casa nerazzurra, con gli occhi puntati sul primato del girone da raggiungere e sull’appuntamento contro i francesi del Minots de Marseille, in programma martedì alle ore 13:45 italiane.