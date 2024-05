Studenti di Calcinaia campioni regionali di basket 3 contro 3

Grandi soddisfazioni in ambito scolastico per il basket di Calcinaia. I sei giovani cestisti dell’Istituto M. L. King, allenati e seguiti dai professori Matteo Baragatti e Nicoletta Murgiano, si sono aggiudicati prima il titolo di campioni provinciali e poi quello di campioni regionali, per la disciplia di Basket 3vs3 scolastico.

Gli studenti, quasi tutti in forza al Basket Calcinaia, hanno collezionato una lunga una serie di vittorie che li ha portati sul tetto della Toscana. I complimenti sono doverosi ai professori e ai 6 ragazzi che hanno compiuto questa bella impresa: Ivan Santacroce, Lorenzo Gori, Luca Mele, Diego Fredianelli, Samuele Bernabei e Christian Bacci. Nel Comune di Calcinaia sono presenti due campi di basket all'aperto omologati per gare 3vs3, uno di fianco alla scuola media S. Quasimodo a Fornacette e uno accanto alla Palestra Comunale di Calcinaia.