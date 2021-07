Tennis Certosa, Francesca Toci e Fabio Viterbo si aggiudicano i titoli di terza categoria al 6° Memorial Enrico 'Ghigo' Ghelarducci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 28 luglio 2021 è terminato il torneo di terza categoria femminile e maschile, 6° Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci. Anche questa edizione, nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo, ha visto la presenza di 15 giocatrici nel tabellone femminile e di 70 giocatori in quello maschile. I pronostici della vigilia non sono stati rispettati in quanto tra gli uomini ha primeggiato Fabio Viterbo (Libertas Sport Livorno), accreditato della quarta testa di serie, il quale, dopo aver superato in semifinale la testa di serie numero uno Simone Marconcini (portacolori del Tennis Certosa), si è imposto su Alessandro Botrini (COOP Tennis Livorno), con il punteggio di 6-4 6-3. Nel torneo femminile c'è stata una sorpresa ancora più grande in quanto ad aggiudicarsi il titolo è stata Francesca Toci (TC Ponsacco) la quale, prima di uscire vittoriosa dalla finale con Elda Franchi (CT Garden Cecina) per 6-4 7-5, ha dovuto disputare e vincere cinque partite, in quanto proveniente dal tabellone di qualificazione. Per i colori del Tennis Certosa da segnalare le buone prove offerte da Lorenzo Carboni, Aberto Giacomelli e Francesco Marianini. Il torneo è stato fortemente voluto dal presidente Riccardo Martellacci per ricordare Enrico "Ghigo" Ghelarducci che, per tanti anni, è stato una figura centrale del Tennis Certosa. Oltre ai vincitori, c'è da elogiare tutti i partecipanti e gli organizzatori i quali, comportandosi in modo esemplare, hanno reso possibile la disputa delle partite nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza per la tutela della salute in ambito di Covid-19. Quindi, senza il timore di essere smentiti, bisogna riconoscere che il Tennis Certosa si conferma essere una realtà sportiva di primo piano nel panorama regionale, sia come livello tecnico e sia come livello delle strutture che può offrire. Anche se il torneo è finito, l'attività del Tennis Certosa continua, infatti venerdì 30 luglio termineranno i campi solari estivi ma sono già in cantiere altre iniziative come quella dei corsi per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti che riprenderanno a settembre e che saranno diretti dai Maestri Nazionali Matteo Cicchini ed Andrea Becchetti affiancati dai membri dello staff, tutti certificati FIT. In proposito saranno previste le consuete prove gratuite dal 6 al 10 settembre dalle ore 16 alle ore 19 per i bambini ed i ragazzi e le prove gratuite il 20, 22 e 24 settembre dalle ore 19 alle ore 21 per gli adulti. Per tutte le informazioni vi invitiamo a telefonare allo 050938351 e/o inviare una email a circolotenniscertosa@alice.it.