9° Memorial Enrico Ghigo Ghelarducci al Tennis Certosa: vittorie per Virginia Nesi e Alessandro Gennai

Con le finali disputate di fronte ad un numeroso pubblico è giunta al termine questa nona edizione del Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci. Nel tabellone femminile che vedeva 34 giocatrici ai nastri di partenza, in finale sono arrivate due giocatrici della COOP Livorno e la vittoria è andata a Virginia Nesi che ha sconfitto 6/1 6/4 Alessandra Testi, già vincitrice nel 2022. Nella competizione maschile, alla quale erano iscritti 82 giocatori, il titolo è stato assegnato, dopo un incontro molto equilibrato, ad Alessandro Gennai del C. T. Pontedera che ha sconfitto al match tie-break il giocatore di casa Devid Capobianco, sostenuto da tutti gli amici e tifosi del Circolo, con il punteggio di 7/5 4/6 10/8. Nel discorso di premiazione, il Presidente Riccardo Martellacci ha ringraziato i partecipanti che hanno dato vita a partite di buon livello, giocate sempre all'insegna della correttezza sportiva e tutto lo staff organizzativo composto da Asia Martellacci, Marzia Cei, Lorenzo Papasidero, Matteo Martellacci, Tommaso Giusti e Giacomo Cei impegnato nel duplice ruolo di Giudice Arbitro e di "presentatore" delle ormai imperdibili dirette social alla fine delle giornate di gare. Terminata questa competizione, al Tennis Certosa è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti con i tornei FITP. Infatti a giugno si disputeranno le qualificazioni ai Campionati Italiani Under 14, mentre a luglio è in programma un torneo Limitato 2.5.