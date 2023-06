Tennis Certosa: torneo di terza categoria limitato da 3.4 a 4.nc – 8° memorial Enrico 'Ghigo' Ghelarducci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lunedì 29 maggio 2023 con la disputa delle finali, è giunto al termine il Memorial Enrico “Ghigo” Ghelarducci che per due settimane ci ha regalato incontri veramente interessanti. Nella competizione femminile la vittoria è andata a Gaia Pratelli del CT Perignano per 64 75 che nella finale ha avuto la meglio sulla giocatrice di casa Jessica Meini, vincitrice del premio speciale per la miglior giocatrice del Circolo, messo in palio dalla “Tirrenia Bitumi”, nella persona di Fabio Dattilo, grande amico di “Ghigo”. Nella gara maschile ha vinto Valerio Bertini Pisaniello della Coop Livorno che ha superato Gabriele Fortin del CT Mediterraneo con il punteggio di 62 62. Anche questa edizione del torneo ha visto una grande partecipazione, infatti erano presenti ai nastri di partenza ventidue giocatrici e settantotto giocatori. Il Presidente Riccardo Martellacci, durante la premiazione, ha ringraziato tutti gli iscritti e lo staff organizzativo, guidato dal Giudice Arbitro Giacomo Cei, dalla vicepresidente Asia Martellacci e da Marzia Cei, dando a tutti l’appuntamento per il torneo di terza categoria previsto nel mese di luglio. Intanto al Tennis Certosa proseguono i campionati a squadre che sono arrivati alle fasi ad eliminazione diretta.



Per avere le informazioni su questo e su altri argomenti, potete visitare il sito www.circolotenniscertosa.wordpress.com, consultare la pagina Facebook “Circolo Tennis Certosa”, telefonare al numero 050938351, inviare una email a circolotenniscertosa@alice.it, oppure recarvi di persona nelle strutture sportive.