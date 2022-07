Tennis Certosa: torneo di terza categoria. vittorie per Elisabetta Guglielmi e Francesco Migliarini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mercoledì 27 luglio 2022 con la disputa della finale maschile è giunto al termine il torneo di terza categoria che chiude la stagione dei tornei FIT del Tennis Certosa per il 2022. La finale femminile è stata disputata la sera precedente ed ha visto vincere Elisabetta Guglielmi del T.C. Carmignano sulla giocatrice di casa Chiara Napoletano, con il punteggio di 6/4 6/2, alla quale vanno fatti comunque i complimenti per l’ottimo torneo disputato essendo riuscita a battere le teste di serie numero quattro ed uno del tabellone. Complimenti anche ad un’altra giocatrice del Tennis Certosa, Cristina Agati, che è riuscita a superare quattro turni. Ritornando al tabellone maschile, c’è da segnalare la vittoria del beniamino di casa Francesco Migliarini che nella finale, alla quale ha assistito folto pubblico, ha avuto la meglio su Carlo Alberto Mazzella del C.U.S. Pisa col punteggio di 6/4 6/1. Anche nel torneo maschile ci sono state delle prove degne di nota dei giocatori di casa, si segnalano le prestazioni dei giovani Achille Vangelisti e di Alberto Giacomelli, quest’ultimo arresosi solo ai quarti di finale al futuro vincitore Migliarini. Comunque, a prescindere dai singoli risultati, le tredici giocatrici ed i cinquantacinque giocatori iscritti al torneo, hanno dato vita a delle belle partite, giocate nel rispetto delle regole e della correttezza. La macchina organizzativa, con a capo Riccardo Martellacci, ha funzionato come sempre bene grazie all’impegno di tutto lo staff: Asia Martellacci, Marzia Cei, del Direttore del Torneo Matteo Cicchini, di Tommaso Giusti, di Achille Vangelisti, di Vito e di Giacomo Cei, impegnato sempre nel duplice ruolo di Giudice Arbitro e di conduttore delle dirette sul canale Facebook che, anche in questa edizione, hanno raccolto molti consensi e che sono diventate un appuntamento imperdibile alla fine delle giornate di gara. Una novità è stata quella del “Fantatennis” che ha visto vincere, dopo una serie di cambiamenti al vertice della classifica, Niccolò Donati. A questo punto, dopo la chiusura estiva dall'8 al 23 agosto, al Tennis Certosa prenderanno il via il Torneo Sociale ed il Torneo Old Style.