Tennis Certosa: torneo di terza categoria, vittorie per Matilde Sadotti e Simone Uday Vaglini

Martedì 25 luglio 2023 con la disputa delle due finali è giunto al termine il torneo di terza categoria. La finale femminile ha visto vincere Matilde Sadotti del C.T. Montecatini, che in rimonta ha superato Alessandra Testi del Tennis Amaranto col punteggio di 4/6 6/1 10/8. Nel singolare maschile ha vinto la testa di serie numero uno Simone Uday Vaglini dello S.C. Montecatini che ha battuto Simone Giromella del Luni Global Sport con un perentorio 6/3 6/0. Anche questa edizione ha visto ai nastri di partenza molti atleti, infatti nel tabellone femminile erano presenti 24 giocatrici, mentre in quello maschile i partecipanti erano 66. Durante le due settimane di gara, nonostante le condizioni meteo molto calde, sono state disputate partite interessanti dal punto di vista tecnico e questo è stato possibile anche grazie alla gestione dei campi, sempre preparati a dovere. Un applauso anche alla macchina organizzativa guidata dal Presidente Riccardo Martellacci e composta da Asia Martellacci, Marzia Cei, Nicola Sbrana, Lorenzo Papasidero, David Cei e Giacomo Cei il quale, oltre ad essere il Giudice Arbitro della competizione, ha condotto magistralmente le dirette sul canale Facebook per descrivere in maniera ironica le partite disputate nelle varie giornate. Terminata questa gara, al Certosa si pensa già al torneo Under 11/Under 13 che si disputerà alla fine del mese di settembre ed ai corsi di tennis. Per avere le informazioni su questi e su altri argomenti, potete visitare il sito www.circolotenniscertosa.wordpress.com, consultare la pagina Facebook 'ASD Tennis Certosa', telefonare al numero 050938351, inviare una email a circolotenniscertosa@alice.it, oppure recarvi di persona nelle strutture sportive.