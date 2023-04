Tennis Certosa: torneo limitato 3.4. vittorie per Chiara Perri e Filippo Landucci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedì 11 aprile 2023 con la disputa delle finali, sono giunte al termine le due competizioni che hanno aperto la stagione dei tornei FIT del Tennis Certosa. Nella gara femminile la vittoria è andata a Chiara Perri della Libertas Livorno che in rimonta ha superato Rachele Pachetti del C.T. Pontedera con il punteggio di 1/6 7/6 10/7. Nella gara maschile ha vinto il favorito della vigilia, Filippo Landucci del Tennis Zara che in finale ha superato il giocatore di casa Carlo Bastianini con il punteggio di 6/2 6/0 il quale, nonostante la sconfitta, è stato protagonista di un ottimo torneo. Comunque, a prescindere dai singoli risultati, le venticinque giocatrici ed i novantasette giocatori hanno dato vita a delle interessanti partite dal punto di vista tecnico, giocate nel rispetto delle regole e della correttezza. Durante la premiazione il Presidente Riccardo Martellacci ha ringraziato tutti i partecipanti, in particolare i ragazzi della scuola del Tennis Certosa e lo staff organizzativo, dando a tutti appuntamento al prossimo torneo di maggio. Proseguono i campionati a squadre che, nei fine settimana, vedono impegnate ben dodici formazioni (di cui sei sono iscritte ai campionati under), le quali stanno cercando di conquistare i punti per qualificarsi nei rispettivi gironi eliminatori.



