Tennis Certosa: torneo limitato 3.4, vittorie per Rachele Pachetti e Pier Giorgio Campani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lunedì 8 aprile 2024 con la disputa delle due finali sono giunte al termine le competizioni che hanno dato inizio alla stagione dei tornei FITP del Tennis Certosa. Nella gara femminile la vittoria è andata a Rachele Pachetti del T.C. Ponsacco la quale, dopo una partita giocata magistralmente, ha avuto la meglio su Sabina Tasselli del C.T. Scandicci con il punteggio di 6/1 6/1.

Nella gara maschile, di fronte ad un folto pubblico, il titolo è stato assegnato a Pier Giorgio Campani del C.U.S. Pisa, che ha superato il giocatore di casa Carlo Bastianini con il punteggio di 7/5 2/6 10/7 al quale, nonostante la sconfitta, sono andati i complimenti di tutti i presenti per l'ottimo torneo disputato. Comunque, a prescindere dai singoli risultati, le venticinque giocatrici ed i novanta giocatori hanno dato vita a delle belle partite, giocate sempre nel rispetto delle regole.

A seguito delle finali c'è stata la premiazione, con il discorso del Presidente Riccardo Martellacci, che ha ringraziato i tutti i giocatori e lo staff organizzativo composto da Marzia Cei, Asia Martellacci, Matteo Martellacci, Tommaso Giusti, Lorenzo Papasidero ed il Giudice Arbitro Giacomo Cei. Un ringraziamento anche a tutti i presenti durante il corso delle due settimane, in particolar modo ai ragazzi che nella serata finale sono rimasti al circolo fino a tarda ora per fare il tifo per Carlo Bastianini. L'appuntamento con il prossimo torneo è fissato per il giorno 11 maggio quando avrà inizio il terza categoria intitolato alla memoria di Enrico “Ghigo” Ghelarducci. Ricordiamo inoltre che durante i fine settimana sono in corso i campionati che vedono impegnate 11 squadre nei vari gironi.