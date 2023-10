Tennis Certosa: una settimana da incorniciare per il torneo 'Road to Torino' riservato agli under 11 e under 13 femminili e maschili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica primo ottobre è giunto al termine il Torneo 'Road to Torino' riservato alle tenniste ed ai tennisti under 11 e under 13. La competizione, valida come prova di qualificazione al Master finale che si disputerà durante le ATP Finals di Torino, ha visto impegnati alcuni tra i giovani più promettenti della Toscana. Nel singolare femminile under 11 ad imporsi è stata la testa di serie numero uno Anita Furi, del Circolo Tennis Abbadia San Salvatore, che ha superato Chiara Campioni, del Tennis Pontedera, con il punteggio di 6/0 6/0. Nel singolare maschile under 11 la vittoria è andata alla testa di serie numero uno Tommaso Francesconi, del Centro Sport Le Vele San Donato, che ha avuto la meglio su Emanuele Giovenali, del Circolo Tennis Lucca, con il punteggio di 7/6 7/5. Nel singolare femminile under 13 la vincitrice è stata la testa di serie numero quattro Margherita Ferretti, del Tennis Club Sinalunga, che ha sconfitto la testa di serie numero tre Iris Nelli, del Circolo Tennis Scuola Mantoflex, con il punteggio di 2/6 6/2 7/5.



Nel singolare maschile under 13 il primo posto è stato conquistato dalla testa di serie numero due Luca Teodor Radulescu, del Match Ball Firenze Country Club, che ha vinto con la testa di serie numero cinque Mario Pisani, del Tennis Club Italia, con il punteggio di 6/2 6/4. Per quanto riguarda i doppi, quello riservato agli under 11 maschili ha visto primeggiare la coppia accreditata della testa di serie numero uno e composta da Enrico Palumbo, del Circolo Tennis Giotto e Alessandro Tolomeo, del Tennis Club Sinalunga che si è imposta su Elia Santini, del Circolo Tennis Montecatini e Gerardo Monetti della Libertas Sport Tennis Livorno, con il punteggio di 6/3 7/5. Invece nel doppio maschile under 13 la coppia vincitrice è stata quella alla quale era stata assegnata la testa di serie numero due e composta da Petr Minakhin, del Tennis Park e Luca Teodor Radulescu, del Match Ball Firenze Country Club, che ha prevalso sulla testa di serie numero uno formata da Niccolò Pallotti, del Tennis Club Castiglionese e Mario Pisani, del Tennis Club Italia, con il punteggio di 6/4 6/3.



Grazie ad una splendida settimana di sole ed a tutto lo staff organizzativo, le tante gare in programma si sono disputate nel migliore dei modi nella sempre bella ed accogliente struttura del Tennis Certosa. Questo era l’ultimo appuntamento annuale per quanto riguarda i tornei FITP. Però, già dai prossimi giorni inizieranno le partite del Torneo Sociale.



