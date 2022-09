Tennistavolo Cascina promossa in A2: serata in piazza per l'avvio del campionato

Piazza dei Caduti a Cascina è pronta a trasformarsi in un’arena dedicata al ping pong. Mercoledì 7 settembre, a partire dalle 18, la centralissima piazza ospiterà infatti l’evento 'Tennistavolo sotto le stelle. Quando il ping pong diventa tennistavolo'. Diversi tavoli saranno dunque allestiti di fronte al Monumento ai Caduti, con una grande area gioco a disposizione di chi vorrà provare a cimentarsi con il ping pong.

Ad organizzare l’evento è il Tennistavolo Cascina, fresco di promozione in A2 (massima categoria raggiunta da una società cascinese in uno sport a squadre), in collaborazione con il Comune e la Federazione Italiana Tennistavolo e con il contributo di Sogefarm e Physis. "Dopo le prove aperte a tutti - spiega Denis Gradi, presidente della società - faremo un minitorneo e ci saranno le esibizioni degli atleti della Polisportiva Pulcini. Vedremo all’opera anche i giocatori che fanno i campionati professionistici, oltre ad avere la presenza del nostro capitano della squadra di A2".

La formazione cascinese si sta preparando al grande debutto e non solo con la prima squadra. "Ci stiamo allenando nella nostra struttura - conclude Gradi - per arrivare preparati all’inizio del campionato, che partirà il 1° ottobre contro Torre del Greco visto che siamo stati inseriti nel girone sud. Ma non c’è solo la A2: abbiamo tante squadre e ragazzi molto interessanti che si faranno valere nei loro campionati".