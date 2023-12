Sorride a metà il Pisa, uscendo dallo stadio Libero Liberati di Terni con una buona prestazione, ma solo un punto.

I nerazzurri sono passati in vantaggio nel primo tempo con Tramoni, la cui conclusione sporcata finisce alle spalle di Iannarilli dopo una bella giocata in area di Piccinini con relativo assist. Siamo al 23°, dopo un approccio positivo al match della Ternana. Il Pisa guadagna campo, ma non arriva a conclusioni decisive. Movimentato il secondo tempo, che parte però male per gli uomini di Acquilani: pronti-via e Sorensen ribadisce in rete un tiro respinto da Nicolas.

La reazione del Pisa c'è e ci si mette di mezzo anche la sfortuna: c'è un gol di Canestrelli annullato per fuorigioco e due legni colti da Moreo, con quello al 66° clamoroso dopo un destro dal limite, deviato da Sorensen quel tanto che basta per farlo finire contro il palo. Anche un brivido per i nerazzurri nel finale, quando passato il 90° Nicolas per due volte consecutive salva contro Lucchesi. Il gol sconfitta sarebbe stato una beffa.

Il tabellino

Ternana-Pisa 1-1

TERNANA: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Lucchesi, Casasola (16' st Favasuli), Labojko (23' st Marginean), Luperini (16' st Pyyhtia), Celli (23' st Corrado), Falletti (34' st Dionisi), Raimondo, Di Stefano. A disposizione: Brazao, Novelli, Capuano, Della Salandra, Garau, Mantovani, Travaglini. Allenatore: Breda

PISA: Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (23' st Hermannsson H.), Marin, Piccinini (1' st Nagy), Tramoni L. (34' st Valoti), Arena (44'st Torregrossa), D'Alessandro (dal 23' st Masucci), Moreo. A disposizione: De Vitis, Gliozzi, Leverbe, Toure, Veloso, Vignato. Allenatore: Aquilani

RETI: al 23' pt Tramoni (Pisa), al 1' st Sorensen (Ternana)

NOTE: al 9' st Canestrelli S. per fuorigioco (Pisa)