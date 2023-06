Terzo posto nell'Euroleague per il Dream Volley

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'Euroleague di sitting volley femminile organizzata a Muslowice, Polonia, si conclude con una ottima medaglia di bronzo per le nostre ragazze. L'evento, che si è svolto nello scorso weekend, ha visto scendere in campo le migliori formazioni del sitting volley europeo. Il Dream, reduce a livello europeo, dalla vittoria lo scorso anno della Champions, ha molto lottato contro la formazione Ucraina di Kiev (partita pesa per 3-2), risultata poi seconda e contro la fortissima Slovenia (partita persa per 3-1), che si è aggiudicata il titolo. Uniche due sconfitte del girone, accompagnate da tre belle vittorie (contro del Mozdulj Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete, Para Volley Silesia e KSO "Bosna" Zenica). Nella finale per il terzo e quarto posto il Dream ha battuto per 3-0 (25-16, 26-16, 25-18) la formazione ungherese del Mozdulj Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete, al termine di una gara sempre controllata dalle gialloblu. Questa medaglia arriva subito dopo la conquista sesto titolo tricolore e conferma la Dream Volley come una delle squadre più forti e competitive d'Europa. Il Dream ringrazia la società Apparound per il sostegno!



I risultati girone di qualificazione: Dream Volley Pisa (ITA) - Kyiv Ukraine VC (UKR) 2-3 (25-16, 28-26, 23-25, 16-25, 9-15) Dream Volley Pisa (ITA) - Para Volley Silesia (POL) 3-0 (25-17, 25-10, 25-6) Robust (SLO) - Dream Volley Pisa (ITA) 3-1 (19-25, 25-20, 25-19,25-15) Dream Volley Pisa (ITA) - KSO "Bosna" Zenica (BIH) 3-0 (25-14, 25-13, 25-12) Finale 3°-4° posto: Dream Volley Pisa (ITA) - Mozdulj Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete (HUN) 3-0 (25-16, 25-16, 25-18)