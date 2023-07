Sono attese a Pontedera 140 atlete per lo spettacolo del terzo trofeo Fanelli Bike, Coppa Città di Pontedera, valevole come campionato provinciale esordienti e allieve. L'appuntamento è per domenica prossima, 23 luglio. Partenza e arrivo da via Indipendenza, con l'organizzazione del racing team Fanelli.

La corsa, memorial Teresa Bagnulo, avrà due competizioni distinte. Le allieve avranno lo start alle ore 14.30 per un percorso di 63 chilometri che toccherà i territori di Pontedera e Palaia. Le esordienti correranno dalle 17 in poi su 32 chilometri di un circuito tutto all'interno della città.

Soddisfazione per gli organizzatori, che portano per la prima volta la gara proprio a Pontedera. Attese anche due vip: la pluricampionessa Edita Pucinskaite, unica donna ad avere vinto in carriera Giro, Tour e Campionato del Mondo e la showgirl, conduttrice a attrice Justine Mattera, grande appassionata di cliclismo.

La Polizia Locale ha predisposto ordinanze ad hoc su sosta e circolazione che riguardano le zone interessate alla gara, che ha il patrocinio del Comune di Pontedera.