"L'Arena sarà una bolgia": la Curva Nord chiama a raccolta i tifosi pisani

Mentre sin dalle prime ore della mattina si sono ripresentate le code davanti ai punti vendita per la caccia agli ultimi biglietti, i tifosi si preparano a vivere una serata che potrebbe regalare il sogno della Serie A. Che sia davanti alla tv, ad un maxischermo o, meglio ancora, all'Arena, Pisa-Monza sarà una partita tutta da vivere. E proprio per coloro che sono riusciti ad accaparrarsi il prezioso tagliando per accedere allo stadio, superando l'assalto ai botteghini, la Curva Nord Maurizio Alberti chiede la massima collaborazione per preparare un'accoglienza degna di nota a Birindelli e compagni.

"In occasione della finale di domenica contro il Monza invitiamo tutti ad entrare prima possibile allo stadio per accogliere nel modo migliore la squadra all'uscita dagli spogliatoi - affermano dalla Curva Nord - la finale inizierà ben prima del fischio d'inizio: quando i giocatori scenderanno in campo, per il riscaldamento pregara, dovranno già sentire la spinta e la carica di tutta la città, come successo contro il Benevento. Dovrà essere una bolgia. Per noi le partite vanno oltre i novanta minuti".

"Anche per questo ad inizio gara sarà organizzata una coreografia in Curva che avrà bisogno del sostegno di tutti, chiediamo come sempre massima collaborazione perché l'Arena faccia in pieno la sua parte, come sempre stato. Inoltre, invitiamo tutti i tifosi neroazzuri a portare sciarpe e bandiere per colorare l' Arena" concludono gli ultras.