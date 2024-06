Tiro con l'arco: la Toscana vince il Trofeo Nazionale Pinocchio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ieri 16 giugno si è conclusa a Piana delle Orme a Latina la Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio - Memorial Odilia Coccato. Vince dopo 7 anni la Toscana. Conclusa nella splendida location del parco tematico di "Piana delle Orme" a Latina la Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio - Memorial Odilia Coccato, che ha permesso ai partecipanti di gareggiare e di svolgere, nella giornata di ieri, dedicata alla cerimonia di apertura, anche una visita guidata nel museo che ripercorre la storia del 900 italiano. Grazie a l'impeccabile lavoro degli arbitri e del comitato organizzatore, capeggiato dall'Arco Club Pontino, che godeva del supporto degli Arcieri Le Rondini di Aprilia, dell'Arcadia di Cassino, degli Arcieri Pomezia, della ZAC Zenit Archery Company di Alatri, dell’Arco Club Terracina e del Comitato Regionale Fitarco Lazio, la manifestazione si è svolta in una bellissima atmosfera di festa che sicuramente tutti i partecipanti ricorderanno a lungo. Al termine delle 48 frecce è stata definita la classifica per Regioni e quelle individuali, dopo un turbine di emozioni vissute sulla linea di tiro dai giovani arcieri in gara, dai tecnici e dai Presidenti dei Comitati Regionali pronti a dispensare consigli alle loro spalle e dai numerosissimi genitori e parenti trepidanti al di là delle transenne. Tutti i risultati individuali degli atleti in gara, dai più giovani della classe 2015, fino ai 2011, hanno contribuito a stilare la classifica conclusiva per Regioni, che ha visto un lungo testa a testa che infine ha premiato la Toscana, salendo sul gradino più alto del podio con 6470 punti grazie alle prestazioni di Rebecca Benedetti, Vittoria Capuccini, Giulia Fruscoloni, Alessia Grasso, Gioia Alessia Imbrisca, Gaia Morgana Pezzente, Vera Maria Serio, Matilde Stagi, Davide Bracaloni, Alessandro Moriconi, Edoardo Nunziati, Lorenzo Palella, Filippo Peria, Samuele Pinna e Dylan Servi. La presidente dell' ASD Frecce Pisane Sara Celano è veramente orgogliosa dei suoi due atleti Samuele Pinna e Davide Bracaloni i quali hanno vissuto questa esperienza con molto entusiasmo, concertazione e serenità frutto di un buon lavoro fatto durante gli allenamenti ma anche della bella comunità costruita insieme ai genitori e dai soci che supportano e collaborano attivamente alla crescita dell’associazione.