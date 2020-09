Ciclismo: la 'Tirreno-Adriatico' torna a Vecchiano

La 55ª 'Tirreno-Adriatico', gara ciclistica internazionale per professionisti, si svolgerà oggi, 8 settembre, interessando il cuore del borgo vecchianese. “Un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati di ciclismo che popolano la nostra comunità. Anche quest'anno, dopo la positiva esperienza della scorsa edizione, la corsa, grazie alla collaborazione del Comune di Vecchiano e gli organizzatori, toccherà il nostro territorio - spiega il sindaco Massimiliano Angori - nello specifico, nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 13, la gara interesserà le seguenti vie: via Traversagna Nord (dal comune di Massarosa), via del Capannone, attraverso il centro abitato di Nodica, via Mazzini, SS n.1 Aurelia direzione Pisa” aggiunge il primo cittadino.

“E' un grande onore ospitare nel cuore del nostro territorio comunale una corsa di tale prestigio e valore internazionali - commenta l'assessore allo Sport Andrea Lelli - soprattutto per l'amore che i vecchianesi nutrono nei confronti del ciclismo, si tratta di un evento davvero speciale che, per coloro che ne avranno la possibilità, vale la pena godersi appieno, assistendo dal vivo alla corsa”.