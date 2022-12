Top runner Cetilar® Maratona di Pisa, favoriti Giovanni Grano e Lenah Jerotich

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PISA – Oltre 2mila i partecipanti iscritti per questa domenica alla XXIII Cetilar® Maratona di Pisa, oltre alla maratona distanza olimpica da 42,195km prevista anche la mezza Maratona “Pisanina” 21,097 km e la 4 miglia, evento organizzato da 1063 SSDARL, start ore 9 e arrivo previsto nella splendida piazza dei Miracoli, la Torre di Pisa sarà l’obbiettivo di arrivo per tutti. Storia e tradizione riportati anche sulle medaglie prevista per tutti i finisher della Cetilar Maratona di Pisa, ispirate quest’anno alla mostra “I Macchiaioli” presente a Palazzo Blu Pisa. Medaglie come ogni anno realizzate dai Fratelli Pazzaglia, un oggetto unico che effigia dei runners che corrono in una Piazza del Duomo rivisitata, con covoni di fieno e contadini al lavoro, scenario comune a molte opere in mostra a Palazzo Blu e che riporterà alla memoria il ricordo della gara. I runner di tutto il mondo scopriranno lunghi rettilinei e un percorso e dinamico capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza con la possibilità di ammirare le bellezze storiche e naturalistiche di uno scenario unico al mondo. Anche quest’anno la competizione vedrà professionisti e cultori della corsa mettere alla prova se stessi nella 42 Km e 21 Km competitiva, mentre ad attendere familiari, bambini e amatori ci sarà la 4 miglia. CURIOSITA’ – Sono 750 i partecipanti esteri, provenienti da 62 nazioni differenti, capolista il Regno Unito con ben 100 presenze seguito da Francia e Germania a pari merito con 86 atleti. Significativo il numero di atleti da Malta, una tradizione che si ripete e che quest’anno ha portato a contare ben 24 runner al via, degno di nota anche il numero di scandinavi. Rappresentati tutti i continenti, con atleti da Africa, Asia, America, Oceania e, naturalmente, Europa. Atleti da, tanto per citarne qualcuna, Brasile, Canada, Cina, Nuova Zelanda e USA. Italia al completo sulla linea di partenza con atleti da tutte le regioni. Dopo la Toscana padrona di casa, numeri importanti da Emilia-Romagna e Lombardia che con gli atleti milanesi è anche la prima provincia per numerosità, dopo quelle toscane. Interessante anche la quota rosa, al 25% sono donne. L’ETA’ - Ritorna, ed era una certezza, il 93enne Angelo Squadrone (Asd Marathon Club Pisa) atleta con un palmarès di straordinario rilievo, che su queste strade ha corso innumerevoli volte, lo scorso anno protagonista di uno sorprendente traguardo. Ad accompagnarlo sul podio di maturità la 76enne Roxana Lewis. Sono invece la 19enne Agata Karp e il 13enne Tommaso. C’è anche chi ha scelto la Maratona di Pisa per festeggiare il compleanno, auguri dunque a Nicola Miller, Massimo Andreossi e Marco Nesti che insieme spegneranno 146 candeline. GLI UOMINI – Start list maschile con atleti agguerriti, l’italo marocchino Khalid Jbari 2h19'36", lo spagnolo Vicente Gutiérrez, il britannico Richard Gibbs e il finlandese Janne Silvennoinen. A dar battaglia per l’Italia ci saranno il favorito assoluto della vigilia Giovanni Grano (Nuova Atl. Isernia) 2h13’40" e altri italiani di rilievo quali Andrea Soffientini (Asd Dinamo Sport) 2h22’29", Filippo Bovanini 2h32’03” e Francesco Rizzotti (Km sSport) con 2h33’55”. Questi atleti sono tutti nuovi alle strade di Pisa, il cui percorso liscio e filante potrebbe riservare loro l’opportunità di migliorarsi. In gara anche il pisano Daniele Meucci che dopo l’ottimo ottavo posto a New York, nella prima parte di gara svolgerà il ruolo di pacer personale dell'amico e compagno di allenamento Giovanni Grano a caccia del personal best. Nella Pisanina Half Marathon al via Alessio Terrasi (GP Parco Apuane) campione italiano di maratona 2018 che sui 21,097km vanta 1h05’04” e Luigi Del Buono (S.E.F. Stamura Ancona) che ha un primato personale di 1h08’52” LE DONNE – In cima alla lista delle donne troviamo la vincitrice del 2021 Lenah Jerotich che detiene dall’anno scorso anche il record della gara con 2h37’30”. Torna dopo aver corso già a Maratona di Pisa 2021 dove si piazzò 3^ in 2h46’59” l’australiana Melissah Gibbson che a fine febbraio di quest’anno si è migliorata a Siviglia abbassando il primato personale a 2h43’48”. Settima maratona per lei quest’anno, in Italia ha corso anche a Terni a inizio febbraio. S’inserisce in start list donne Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano), neo-campionessa italiana di maratona, titolo vinto a Ravenna un mese fa con 2h41’19”. Allenata da Giorgio Rondelli, 35 anni, vanta un record personale di 2h35’05” fatto a Valencia Marathon 2021. In lista anche Claudia Marietta (G.s. Lammari) con un personale di 2h42’59” è in crescita, a Torino primo gradino del podio nel 2021 e secondo nell’edizione 2022, dove ha limato il suo personal di 4’ per poi migliorarlo di ulteriori 3’ all’ultima edizione della Valencia Marathon di domenica 4 dicembre. La Marietta non è nuova alla Maratona di Pisa, lo scorso anno ha conquistato la quinta piazza femminile (seconda italiana) con 2h50’35”. Dietro di lei di un soffio l’ultramaratoneta Denise Tappatà (S.E.F. Stamura Ancona) campionessa italiana 100 km su strada nell’edizione speciale della 100 km del Passatore del 2021, vincitrice della Colle-Marathon, della Maratona di Forlì e della Maratona di Treviso 2022, gara, quest’ultima, dove ha siglato il suo personale di 2h45’45”. Allo start anche Anna Zilio (Km Sport) recente 2^ alla Verona Marathon e che ha un personale di 2h52’43”. Credits: Gabriele Masotti