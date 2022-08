Torneo Open Tennis Pisa: 89 iscritti alla prima edizione

Ai nastri di partenza il 1° Torneo Open Tennis Pisa, open Maschile e Femminile con un montepremi complessivo di 3000 euro: 10 giorni di incontri, dal 29 agosto al 7 settembre, che si giocano sui campi del rinnovato Circolo Tennis Pisa e che vedono impegnati 89 giocatori provenienti da tutta Italia.

Sono 61 i partecipanti al singolare maschile, dei quali 11 giocatori di 2ª categoria (un atleta cat 2.4 e cinque cat 2.5); 28 le iscritte al singolare femminile di cui ben 10 giocatrici di 2ª categoria (tra le quali una cat 2.4, una 2.5 ed una 2.6). Teste di serie i fratelli Giordano di Cuneo: il 23enne Nicolò e la 19enne Maddalena, entrambi lanciatissimi nel circuito nazionale in questa stagione.

Il torneo, organizzato dai responsabili del Circolo Tennis Pisa avrà come giudice di gara il Maestro Francesco Riccelli. "Divertimento assicurato per quanti verranno a seguire gli incontri - ha dichiarato Riccelli - in un torneo che vede la partecipazione di giocatori di ottimo livello". "Tutto lo staff del Circolo è al lavoro per questo evento che si svolge nella struttura rinnovata a partire dall'accoglienza e dai nuovissimi spogliatoi - ha dichiarato il presidente Gabriele Cei - il primo di molti appuntamenti in un ambiente che è sempre stato punto di riferimento cittadino. Nei prossimi giorni presenteremo tutte le attività in partenza in questa stagione".

Tutte le informazioni, gli orari e gli aggiornamenti quotidiani sul torneo saranno disponibili sulle pagine social del Tennis Pisa.