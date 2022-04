Torneo di padel degli ordini professionali con raccolta fondi per l'Ucraina

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pisa in accordo con il Tennis Pisa e con il Patrocinio del Comune di Pisa, allo scopo di sostenere e aderire alla raccolta fondi di Emergency-Emergenza Ucraina, ha organizzato per sabato 23 aprile, dalle 9 alle 13, in occasione dell’inaugurazione del nuovo campo da Padel costruito all’interno del circolo Tennis Pisa, il 1° Torneo misto interprofessionale di Padel, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati e l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Laureati.

"Si tratta di un piccolo gesto - scrivono gli organizzatori - che speriamo possa contribuire a diffondere un messaggio positivo. Sono invitati tutti come spettatori e l’iscrizione per la partecipazione al torneo è a offerta libera a partire da 15 euro. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti tramite bonifico bancario ad Emergency-Emergenza Ucraina".

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pisa ha attivato questa raccolta attraverso un torneo sportivo grazie alla convenzione stipulata con il Tennis Pisa che nasce per proporre agli architetti pisani attività sportive e aggregative a scopo sociale. "Questo torneo - concludono - non vuole essere solo l’occasione di incontro fra colleghe e colleghi ma si propone di diventare il primo di una lunga serie di iniziative benefiche all’insegna di cooperazione, unione ed attività".