Festa al Cus con il torneo di rugby per le scuole

Nelle scorse settimane si è svolto presso il campo di rugby del Cus Pisa il primo torneo riservato alle scuole medie di primo grado, con la presenza di ottanta allievi ed allieve delle Scuole Mazzini (I.C. Tongiorgi di Pisa), Galilei (I.C. Galilei di Pisa) e Fermi (I.C. Gereschi di Pontasserchio) a conclusione di un intenso lavoro, svoltosi nell'intero arco del periodo scolastico che sta per finire e che ha coinvolto tutte le classi delle scuole medie dei tre Istituti.



E' stata un'ulteriore Festa dello Sport Scolastico, resa possibile dalla collaborazione dei dirigenti dei tre istituti e dei loro insegnanti di educazione fisica, che il Cus Pisa ringrazia calorosamente. L'intera mattinata è stata occupata da una serie di tornei a squadre, maschili e femminili, resa ancor più piacevole dalla bella giornata di sole, che ha premiato l'entusiasmo degli alunni ed alunne. Il rugby, proposto con regole opportunamente adattate al contesto scolastico, si è confermato essere sport eccellente per la formazione al fair-play, al rispetto dell'avversario e delle regole, adatto alla partecipazione femminile.



Al termine della mattina la premiazione con le coppe, ha visto al primo posto le squadre maschili e femminili della Scuola Mazzini, che è stata la più numerosa in fatto a partecipanti, ma tutte le compagini scolastiche si sono dimostrate di pari livello, per quanto riguarda l'apprendimento della disciplina sportiva. Il CUS Pisa invita ora tutti gli alunni ed alunne a continuare nel progetto appena iniziato ed offre loro un periodo di gratuità, fino al termine dell’anno scolastico e un mese agli inizi del prossimo che prenderà il via a settembre.









“Siamo soddisfatti di aver ospitato ottanta alunni delle scuole per un torneo di rugby nei nostri impianti. Siamo altresì soddisfatti di mantenere vivo l’interesse e la collaborazione con le scuole del territorio sempre più numerose nei nostri impianti. E’ sempre più importante coinvolgere insegnanti e alunni nel contesto sportivo e creare una collaborazione vera e propria, che dopo la pandemia può portarci nuovamente ad intensificare il rapporto tra Sport & Scuola, che può aiutare tutti i ragazzi nel loro percorso di crescita” ha detto Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa.