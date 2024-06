Tower Festival: al Cus si gioca e si balla per un weekend di divertimento

Oltre 500 gli atleti e le atlete che ieri e oggi si sfidano sui campi del Cus Pisa per la 11ª edizione del Tower Festival, la due giorni organizzata dal CUS Pisa che tiene insieme sport, musica, street-food, socialità e campeggio. È il più importante appuntamento sportivo dell’estate cussina e richiama ogni anno centinaia di persone e decine di società sportive provenienti da tutta la Toscana e non solo.



I tornei di quest’anno sono: basket, green volley, hockey, ultimate frisbee, calcio e tennis. Tanti gli studenti universitari, ma anche appassionati di sport e storici frequentatori del festival, che hanno voluto cimentarsi con il fitto programma di partite il cui unico fine è divertirsi insieme. Dopo il taglio del nastro tutti i partecipanti si sono riuniti al Palacus per guardare insieme la Nazionale di calcio e consolarsi a vicenda per la delusione.

Il motto del Festival è: "Di giorno si gioca, di notte si balla". Finite le competizioni sportive infatti, come di consueto la serata prosegue con una festa nei campi del Cus e la tradizionale notte in campeggio.