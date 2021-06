'Trofeo Cavalieri di Santo Stefano - Memorial Poli' nelle acque del Porto di Pisa

Domenica 4 luglio è di scena la vela sportiva al Porto di Pisa. Nell'ambito del Campionato Lega Navale Pisa si terrà il 'Trofeo Cavalieri di Santo Stefano - Memorial Poli'. La manifestazione, organizzata dalla sezione di Pisa della Lega Navale Italiana, è aperta a tutte le imbarcazioni e i natanti a vela, cabinate monoscafo. La regata è una delle tre prove del Campionato, insieme al 'Memorial Naldini', previsto per lo scorso 6 giugno ma rinviato al 5 settembre per disposizione della FIV, causa situazione Covid, e al 'Trofeo Lions Marconi'. Entrambe le prove si terranno il 5 settembre, in concomitanza.

La regata si svolgerà sul percorso 'giro dei fari', dalla boa di partenza antistante Marina di Pisa, alla boa prossima al faro Shiplight da lasciare a sinistra, alla boa cardinale Luminella da lasciare a sinistra, alla boa di arrivo alla barca comitato. Tutte le veleggiate del Campionato si svolgeranno a 'vele bianche'. In collaborazione con lo Yacht Club Porto di Pisa, al vincitore della combinata 'Trofeo Cavalieri di Santo Stefano - Trofeo Lions Marconi' verrà assegnato il Trofeo Porto di Pisa. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 15 di sabato 3 luglio. Per informazioni scrivere all’indirizzo pisa@leganavale.it.