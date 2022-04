Ciclismo, successo a Vecchiano per il Secondo Trofeo Piero Puccinelli

Centocinquanta atleti quelli che hanno preso parte domenica scorsa 27 marzo al Secondo Trofeo Piero Puccinelli, gara ciclistica che si è svolta con partenza da Nodica e arrivo a Filettole, nel comune di Vecchiano. I vincitori sono stati Mattia Bevilacqua e Fausto Baglini, rispettivamente per la gara 1 e la gara 2.

“Una organizzazione impeccabile a cura del G.S. Baglini per quello che è un classico sul nostro territorio, con un percorso caratteristico, ed un arrivo in salita a Filettole - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore allo Sport Andrea Lelli, entrambi presenti all’evento - complimenti ancora a Bevilacqua e Baglini per la vittoria, e grande soddisfazione per questa gara che si è svolta per la sua seconda edizione, in memoria di Piero Puccinelli, ex sportivo di Nodica: una competizione dunque di grande risalto per gli appassionati di ciclismo, ma anche per tutto il nostro territorio locale”.

“Un doveroso ringraziamento va pertanto agli organizzatori ed un saluto da parte dell’amministrazione e della Giunta comunale ai familiari di Piero Puccinelli, presenti alla manifestazione, che hanno partecipato alla premiazione insieme alle istituzioni locali”.







“Un ringraziamento anche agli agenti della Polizia municipale di Vecchiano in servizio e, più in generale, a tutto il Comando della Municipale per l’ottima riuscita della manifestazione sportiva su strada” concludono il primo cittadino e l’assessore Lelli.