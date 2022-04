A Riparbella il Trofeo Agriresidence Debbiare di Petanque

Si è svolto domenica 24 aprile a Riparbella, organizzato da Cecina Bocce, il 1° Trofeo Agriresidence Debbiare, gara provinciale di Petanque. Tra le 21 coppie provenienti da Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Campania e Liguria, l’hanno spuntata Bruno Di Folco e Douam Fadil del Petanclub Arpino (FR) che hanno battuto in finale Agostino Ravera, campione italiano in carica cat. C, e Andrea Dagnino, presidente di FIB Liguria, portacolori della Cavese (GE). La partita è stata di altissimo livello ed è terminata 13-11 per i frusinati. In semifinale i liguri Ravera e Dagnino avevano battuto i fiorentini Enza Lombardi e Stefano Bartoloni dell’Affrico, mentre Di Folco e Douam Fadil avevano avuto la meglio su Marco Sensi e Douam Belaid, anch’essi del Petanclub di Arpino.

Nonostante il maltempo, la giornata disputata all’Agriresidence Debbiare è stata emozionante e piacevole facendo segnare un ulteriore passo avanti per il movimento della Petanque in Toscana.