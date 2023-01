Umma Playground per un 'Natale sotto canestro'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Appena trascorse le Festività Natalizie , ASD UMMA PLAYGROUND ringrazia tutte le famiglie ed i bambini che hanno partecipato all'evento Patrocinato dal Comune di Vecchiano "NATALE SOTTO CANESTRO " , che a visto il coinvolgimento dei bambini e le loro famiglie in questa iniziativa di forte aggregazione attraveso la pallacanestro .Infatti il "Babbo Natale Baskettaro" ha raccolto le letterine di molti bambini , arrivate nella cassettina postale della ASD,principalmente della Scuola Duchi Salviati di Migliarino , contenenti bellissimi disegni e pensierini legati al Natale premiando le più rappresentative , attraversando poi le vie del paese accompagnato da musica ed elfi consegnando i doni del Natale a grandi e piccini nelle proprie case. ASD è stata inoltre presente in queste festività sul territorio con "UMMA POINT", uno stand rappresentativo dell associazione dove in strada si è potuto tirare a canestro e passare qualche momento insieme .Molte le attivita che UMMA VECCHIANO proporra per questo2023 a partire dalla seconda edizione dell ART CONTEST sempre legato al Basket , alla prima edizione dell UMMA STREETBALL GAME al "2° TROFEO CITTA DI VECCHIANO" alla " CENA DI QUARTIERE " e a tutte le attivita legate alla pallacanestro , quali corsi formativi minibasket , summer camp e tanto altro