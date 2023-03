Un 2023 tricolore per Filippo Nannetti: il pilota pisano nel Campionato italiano rally Terra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Saranno i chilometri del Campionato Italiano Rally Terra a caratterizzare la stagione 2023 di Filippo Nannetti. Il pilota di Chianni ha ufficializzato la partecipazione alla massima espressione nazionale della specialità al volante della Renault Clio Rally5 della Scuderia Kappaerre, struttura che ha sposato la programmazione sportiva del driver pisano instaurando un rapporto garante di risultati. Reduce dalla seconda posizione di classe conquistata sui fondi sterrati del Rally Città di Foligno, appuntamento valido per la serie Raceday Rally Terra, il portacolori della Squadra Corse Città di Pisa si appresta a vivere una nuova esperienza di assoluto livello, cercando di orientare energie mentali e fisiche verso i due palcoscenici. Cercherà, quindi, di difendere la seconda posizione del podio di raggruppamento sui chilometri di Raceday ed alimentare ulteriormente il positivo trend al volante della vettura facendo esperienza sulle strade del Campionato Italiano Rally Terra. Ad alternarsi nel corso dell’impegno stagionale, nel ruolo di copilota, saranno la compagna di vita Alessia Tasi ed il padre, Franco Nannetti. Un percorso che troverà concretezza alla partenza del Rally della Val d’Orcia, appuntamento in programma questo fine settimana in provincia di Siena. Settantacinque, i chilometri sui quali si svilupperà il confronto, distribuiti - nell’intera giornata di domenica - su sette prove speciali. La bandiera tricolore, quella della partenza, sventolerà alle ore 18.30 di sabato da Radicofani, con le vetture protagoniste coinvolte da una sfilata di presentazione in vista dell’avvio del confronto, previsto il giorno seguente alle ore 8.01 con la disputa della vicina prova speciale denominata, appunto, “Radicofani”. La location della Val d’Orcia ospiterà anche l’arrivo, previsto alla domenica dalle ore 18. Ad affiancare Filippo Nannetti nel primo banco di prova sarà Alessia Tasi: una comunione d’intenti, quella instaurata con il team versiliese, garante di buone prospettive per l’esito stagionale. Filippo Nannetti tiene a ringraziare i partner che hanno reso possibile la partecipazione al Campionato Italiano Rally Terra: BM Meccanica di Bartoli Fabio, Utp progettazioni e costruzioni industriali, Fimir Srl Meccanica e Automazione e Giacobbe Antonino srl impresa edile.