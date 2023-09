Un'atleta di scuola pisana sul tetto del mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La giovane Martina Nuti, classe 1999, ha realizzato un sogno che sembrava impossibile: assieme a Nicholas Masiero hanno conquistato il pass per il mondiale colombiano e nella cornice dello splendido palazzetto di Ibagué sono riusciti ad arrivare in seconda posizione, subito dopo un'altra coppia sempre italiana, composta da Gherardo Altieri Degassi e Roberta Sasso. Martina, atleta della Skating Academy di Pisa, è seguita dai tecnici Luigi Scaduto e Gianna Sesoldi fin dall'inizio della sua passione per le rotelle e per la specialità della solo dance, e ha avuto un percorso di crescita tecnica e artistica straordinario, culminato nel titolo appena conquistato. Alla sua prima partecipazione a una competizione mondiale, e dopo appena otto mesi di esperienza di allenamento condiviso con il partner sportivo, Martina Nuti è riuscita a dare il megilo di sè nella danza libera: la coppia con la coreografia montata sulle note di "Change your perspective" ha totalizzato 159.86 , piazzandosi saldamente in seconda posizione. Uno straordinario successo che premia il lavoro di Martina, dei tecnici e della Skating Academy, portando alla ribalta del panorama cittadino un settore considerato di nicchia come quello degli sport rotellistici.