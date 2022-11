Un mese alla XXXIII Cetilar Maratona di Pisa: il 18 dicembre sarà una corsa per la solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’aria natalizia inizia a diffondersi mentre Pisa si prepara ad accogliere migliaia di runner da diverse nazioni allo start della maratona sotto lo sguardo attento della torre più famosa del mondo. Meno di un mese al via, lavora alacremente 1063 SSDARL, società organizzatrice della XXIII Cetilar Maratona di Pisa che andrà in scena il prossimo 18 dicembre su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal. Tre le distanze, maratona, la mezza maratona Pisanina e 4miglia, tutte su un percorso pianeggiate e veloce, tra arte, cultura, un tuffo nel Tirreno e uno nell’Arno prima di tornare nel campo dei Miracoli.



SOLIDARIETA’ – A Pisa così come nelle città più importanti del mondo, maratona da sempre fa sinonimo con solidarietà. Anche per il 2022 si fa in quattro l’impegno della società organizzatrice nei confronti dei più deboli. La solidarietà degli atleti che partecipano alla XXIII Cetilar Maratona di Pisa può essere rivolta a diversi progetti quali Progetto Homeless, Rare Partners, Mondobimbi e Club Scherma di Ciolo.



PROGETTO HOMELESS - Ospiti della struttura di “Progetto Homeless” di via Conte Fazio (gestito per la Società della Salute della Zona Pisana, dalle Cooperative “Il Simbolo” e “Arnera”), coadiuvati da quattro operatori, saranno coinvolti nell’organizzazione del Pisa Marathon. Dalle 6 del mattino fino alle 16 del pomeriggio di domenica, si alterneranno nel presidio intorno al perimetro della struttura di Progetto Homeless di via Conte Fazio: si occuperanno della sistemazione delle transenne, della gestione del traffico e daranno agli atleti indicazioni sul percorso. Inoltre, il Comitato permanente eventi del CTP2, di cui Progetto Homeless fa parte, ha organizzato nel cortile del centro di via Conte Fazio attività per bambini allo scopo di intrattenerli nei tempi di attesa della maratona.



SOSTIENI PROGETTO HOMELESS RARE PARTNERS – E’ una realtà no profit impegnata nel settore delle malattie rare. Run4Usher è il titolo del progetto che sostiene la ricerca per la Sindrome di Usher, una malattia genetica che causa sordità alla nascita, associata a retinite pigmentosa che progredisce fino a portare nella maggior parte dei casi alla completa cecità in pochi decenni di vita.



SOSTIENI RARE PARTNERS MONDOBIMBI - Abbiamo chiamato il nostro progetto a Tulear “Villaggio Scolastico AFAKA”. Afaka in lingua malgascia vuol dire libero. Siamo convinti che solo crescendo nella libertà possiamo creare un mondo nuovo. Operiamo con adozioni a distanza e in loco con progetti di istruzione.



SOSTIENI MONDOBIMBI CLUB SCHERMA DI CIOLO - Il Club Scherma Di Ciolo nasce e si struttura a Pisa grazie ad Antonio primo grande Maestro. Ha formato e avviato a successi olimpici e mondiali decine di atleti. Maratona di Pisa collabora e sostiene il progetto della scherma paralimpica.



SOSTIENI CLUB SCHERMA DI CIOLO ARTE E CULTURA - Sul sito della Maratona di Pisa è presente un’apposita sezione per agevolare la prenotazione a Museo delle Antiche Navi di Pisa, Palazzo Blu, Museo di San Matteo, Museo di Anatomia Umana e tanti altri Beni Culturali.