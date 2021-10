Una pisana alle qualificazioni femminili per il mondiale 2022 di hockey su prato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche una Pisana, Sara Puglisi, tra le giocatrici della nazionale italiana che parteciparanno da domani al torneo di qualificazione ai campionati del mondo di hockey su prato del 2022, che si svolgerà a Pisa presso il centro sportivo universitario di via Chiarugi. Sara, classe 2000, studentessa universitaria al secondo anno di ingegneria gestionale, ha esordito nella nazionale senior a 17 anni dove vanta ad oggi 22 presenze. Presenze che salgono a 58 considerando anche le nazionali giovanili. Atleta cresicuta nel CUS Pisa Hockey dall'età di 7 e in cui ha militato fino al luglio scorso, contribuendo alla vittoria di 14 scudetti nelle squadre giovanili e senior dell'hockey su prato e indoor Pisano. Da settembre si è trasferita in Olanda, dove milita nel Laren MHC, per fare una esperienza nella nazione che è campione olimpica, campione mondiale ed europea uscente nell'hockey femminile.