L'Under 21 di Hockey Maschile del Cus Pisa si qualifica alle finali nazionali

La formazione Under 21 di Hockey Maschile del Cus Pisa si qualifica per le finali nazionali del campionato che si svolgeranno al PalaCus di via Chiarugi il 18 e 19 febbraio. La formazione di mister Nicola Giorgi ha vinto le prime due partite: la prima 7-1 con il Savona e la seconda 6-1 con il Superba. Nel terzo incontro la sfida a Genova 1980 vinta per 9-5 con le reti di Amato 5, Zoppi 2. Un gol a testa per Corradini e Malucchi.

La formazione del Cus Pisa Hockey: Amato, Barco, Blois, Bonsi, Cesari, Colangelo, Corradini, Giusti, Guiggi, Malucchi, Moggi, Ulivelli, Zoppi. Allenatore Nicola Giorgi.