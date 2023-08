Vbc Calci investe nei Corsi di Avviamento, con il promozionale S3. Si tratta della fascia di età più giovane, i nuovi iscritti. I ragazzi si approcciano alla palestra e hanno bisogno di trovarsi a proprio agio, di divertirsi, di appassionarsi alla pallavolo, di imparare a giocare. Senza dimenticare che il miglior sistema di reclutamento è il passaparola. In vista della stagione 2023/24, la società ha deciso di raddoppiare gli sforzi e proporre due diversi Corsi, uno per il femminile, e uno per il maschile. Fascia d’età: dal 2016 al 2012 compresi.

Il responsabile di attività per le bambine sarà Riccardo Grassini, coadiuvato sul piano palestra dai tecnici Gemignani, Lazzerini, Mughini. Dei bambini si occuperà Matteo Bedini, assistito dai tecnici Staltari e Tozzini. Ben sette istruttori per avere tutto sotto controllo, gestire gli allenamenti nel modo migliore e poter lavorare con attenzione sulla tecnica e le dinamiche del gioco S3. Con la volontà di partecipare al maggior numero possibile di 'tappe', eventi e tornei. L’attività si svolgerà nelle due palestre di Calci: i nuovi iscritti, peraltro, avranno la possibilità e il vantaggio di allenarsi gratuitamente nel mese di settembre, in modo da poter decidere con calma se iscriversi e valutare l’ambiente.

Seguiranno ulteriori indicazioni su giorni di frequenza, orari, palestre. Per le nuove iscrizioni e qualunque informazione: Lorenzo, 347 3732806.