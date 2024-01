Pallavolo: l'under 14 della Vbc Calci ricevuta dal sindaco Ghimenti

Giovedì scorso è stata consegnata la medaglia ufficiale del Comune di Calci allo staff ed alle atlete della squadra Under14 - Subway Vbc Calci, per il grande risultato ottenuto alla Moma Winter Cup 2023, disputatasi a Modena dal 27 al 29 dicembre 2023. La squadra, che si è piazzata all'11º posto battendo squadre assai più quotate e risultando la prima formazione toscana di categoria, è stata ricevuta dal sindaco Massimiliano Ghimenti e dalla vicesindaca con delega allo sport, Valentina Ricotta.

"L’amministrazione comunale vi ringrazia non soltanto per il risultato sportivo raggiunto - si legge nelle motivazioni - ma anche per l’impegno, la determinazione, la passione e l’entusiasmo che avete messo in campo nell’affrontare una prestigiosa manifestazione sportiva di livello nazionale, portando in alto il nome di Calci e dimostrando quanto la grinta e il cuore, oltre alle capacità sportive e di gruppo, siano sempre in grado di fare la differenza".