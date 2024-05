Vela day a Marina di Pisa: sabato 25 e domenica 26 maggio al Porto di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Torna il Vela Day. Due giornate di festa per bambini, ragazzi e adulti organizzate dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa che mettono a disposizione il simulatore degli optimist per i ragazzi e per i più grandi un Tom 28. Imbarcazioni che , grazie alla presenza di istruttori federali, consentiranno di avvicinarsi al mondo della vela in modo coinvolgente e divertente. Il Vela Day si svolge sabato 25 e domenica 26 maggio a Marina di Pisa al Porto di Pisa dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 di sabato 25 e dalle 10 alle 13 di domenica 26. Le due giornate sono organizzate in collaborazione con Kinder Joy of moving per promuovere, oltre allo sport della vela, anche la cultura del mare attraverso iniziative pensate per far partecipare il pubblico ad una festa dello sport e della natura. Tutti saranno sensibilizzati sull'importanza della protezione dell'ambiente marino, con iniziative specifiche volte a coinvolgere partecipanti e spettatori.