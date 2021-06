A lezione di vela alla Lega Navale di Pisa

Un appuntamento per promuovere la cultura del mare e la conoscenza della vela nei suoi vari aspetti (culturale, sportivo, ecologico) nei ragazzi e giovani a partire dai 6 anni di età. La Lega Navale Italiana sezione di Pisa ha organizzato lo scorso weeekend il 'Vela Day' presso la propria sede di Marina di Pisa.

La manifestazione rientra nell’attività promozionale che la Federazione Italiana Vela (FIV) organizza, in collaborazione con le società affiliate.

Nei giorni dell’evento presso la sede della Lega Navale di Pisa era presente un 'simulatore di vela' che, anche se posizionato a terra, consente di creare, in sicurezza, le condizioni e i movimenti che l’imbarcazione avrebbe in acqua; per tale motivo il simulatore risulta particolarmente gradito ai ragazzi anche perché utilizza la stessa imbarcazione abitualmente impiegata per la scuola vela e l’attività agonistica.

Ai partecipanti al Vela Day è stato fornito materiale didattico e divulgativo della Federazione Italiana Vela e della Lega Navale Italiana oltre ad alcuni gadgets dell'associazione.

"La manifestazione ha avuto un buon successo, nonostante la maggior complessità organizzativa per l’emergenza pandemica, grazie alla disponibilità e collaborazione dei nostri soci che si sono alternati nelle giornate dell’evento per consentire il regolare svolgimento del programma - affermano dalla Lega Navale di Pisa - l’adesione di partecipanti al Vela Day è stata soddisfacente; in particolare nella giornata conclusiva hanno partecipato alcuni allievi della scuola secondaria di 1° grado di Cascina accompagnati da alcuni insegnanti".