Si torna a gareggiare in mare con la veleggiata Trofeo Lions 'Guglielmo Marconi'

Appuntamento fissato a Marina di Pisa per il 5 settembre

Dopo due manifestazioni non svolte, finalmente il 5 settembre va in scena il Campionato Lega Navale Pisa, con la veleggiata Trofeo Lions 'Guglielmo Marconi', promossa da Lega Navale Italiana - Sezione di Pisa, Lions Club Pisa Host, Porto di Pisa e Yacht Club Porto di Pisa. Sponsor della manifestazione: Batini, Nautica Sandroni, Net Fuel. Con il sostegno di Residence L'Incanto di Boccadarno, Il Corsaro, Etoile, Vela Toscana ASD, Edizioni ETS, Confcommercio Pisa, SIB Sindacato Italiano Balneari, Banca di Pisa e Fornacette. L'evento è patrocinato da Comune di Pisa e Fondazione Guglielmo Marconi.

L'appuntamento sarà l'occasione per tornare in mare e recuperare, almeno sulla carta, la prima parte della stagione. Sulla base dei piazzamenti ottenuti durante il percorso, infatti, si assegneranno anche i premi delle prove non svolte, il Memorial Naldini e il Trofeo Cavalieri di S. Stefano 'Memorial Poli'. Grazie alla collaborazione tra la Lega Navale Italiana e lo Yacht Club Porto di Pisa, sarà assegnato il primo Trofeo Porto di Pisa, al Circolo i cui associati otterranno i migliori piazzamenti.

La regata si svolgerà sul percorso 'giro dei fari': dalla boa di partenza antistante Marina di Pisa, alla boa prossima al faro Shiplight, alla boa cardinale Luminella, fino al traguardo. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18 del 3 settembre 2021, all’indirizzo pisa@leganavale. it.