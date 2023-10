Pisa-Como, chiusa (al momento) la vendita dei biglietti di Gradinata

Vendita aperta per il momento solo per la Curva Sud (settore ospiti) dell'Arena Garibaldi in vista della partita Pisa - Como in programma sabato 4 novembre. Lo rende noto il Pisa Sporting Club che sottolinea come per ora non sia dunque possibile procedere con la regolare prevendita dei biglietti.

Tale decisione è maturata al termine della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo resasi necessaria a seguito delle problematiche strutturali emerse nel settore di Gradinata dell’Arena Garibaldi martedì 24 ottobre in occasione della gara Pisa-Lecco.

"Preso atto della documentazione presentata dal Comune di Pisa, la suddetta Commissione non ha espresso un parere definitivo rimandando la decisione sull’eventuale apertura del settore di Gradinata, almeno per i possessori di abbonamento, ad una successiva valutazione da effettuarsi in data antecedente alla gara Pisa-Como" si legge in una nota diramata dalla società nerazzurra.

"Si precisa - proseguono dal Pisa Sporting Club - che sarà comunque aperta la prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti (Curva Sud); tali biglietti saranno riservati esclusivamente ai residenti nella Regione Lombardia. I tagliandi saranno disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on line sulla piattaforma ticketone.it. Resta attivo il servizio Ticketag per usufruire di eventuali biglietti residui nel settore di Curva Nord che risulta esaurito in abbonamento".