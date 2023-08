VIII edizione Walking Life

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Riparte a settembre il progetto sportivo Walking Life firmato Arcadia che anche per la stagione 2023-2024 insegna a camminare consapevolmente con allenamenti programmati con professionisti del settore durante nove mesi di pratica sportiva. Il progetto, ormai riproposto per l’ottava edizione, coniuga varie discipline dell’atletica leggera a partire dalla camminata tecnico-sportiva fino alla ginnastica postulare e del Tone-up, programmando uscite escursionistiche hiking o trekking racchiuse nel concetto del “fitwalking” ovvero l’arte del camminare, che evidenzia della suddetta pratica sportiva potenzialità e benefici spesso sottovalutati. Il primo appuntamento conoscitivo avrà luogo sabato 2 settembre 2023 alle ore 10:00 all’SMS Cafè sul Viale delle Piagge di Pisa, per poi proseguire con il programma di allenamento settimanale che prevede il lunedì e mercoledì fitwalking, il martedì fitwalking + tone-up e il giovedì ginnastica posturale, sempre alle 18:00 davanti al Bar Salvini. Per tutte le informazioni e procedere all’iscrizione visita il sito ufficiale www.walking-life.com