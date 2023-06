Nelle settimane scorse si sono disputati i tornei promozionali di petanque di Sant'Ubaldo, appuntamento fisso per la società sportiva del Pisa Bocce

Doppia vittoria per il 'socio' storico del sodalizio pisano Armando Puzio, che ha prima fatto suo il torneo individuale, superando in finale il più quotato Franco Murduano (atleta di serie B in terra ligure, ma residente nella nostra città) e poi nel week successivo ha vinto il torneo a coppie, insieme a Manuela Gambogi, battendo in una combattuta finale (13 a 12 il finale) la coppia formata da Carlo Lazzeroni e Italo Di Ruscio.

Terzo posto nella gara individuale per Italo Di Ruscio e Stefano Sirianni e per Flavia Maragno / Sandro Giannelli e per Claudio Misuri / Asia Turini nella gara a coppie. Con il doppio successo di questa edizione, Armando Puzio diventa il giocatore con più vittorie raggiunte nel trofeo di Sant'Ubaldo (tre in gare a coppie e una nell'individuale).

Nel torneo riservato agli under 18 è stata invece l'atleta pisana Agnese Casini, la vera protagonista dell'edizione 2023: vittoria nell'individuale, battendo in una tiratissima finale il giovane Didier Lazzeroni (under 12); e vittoria nel torneo a coppie, in coppia con il giovanissimo Zeno Colombini (classe 2012) superando in finale Asia Turini e Kinzica Casini.

E domenica 11 giugno (gara individuale) e domenica 18 (gara a coppie senior e individuale juniores) i campi del Viale delle Piagge torneranno protagonisti, ospitando le gare che assegneranno i titoli regionali della specialità petanque, all'interno dei campionati regionali di bocce che si stanno svolgendo da alcune settimane presso la Bocciofila Migliarina di Viareggio.

Questo l'albo d'oro del Trofeo di Sant'Ubaldo:

Gara individuale:

2023: Armando Puzio (Asd Pisa Bocce)

2022: Marco Sensi (Arpino Petanque)

2021: Bruno di Folco (Arpino Petanque)

2020: Non disputato per emergenza covid

2019: Non disputato per maltempo

2018: Samuele Franchi (Asd Pisa Bocce)

2017: Sandro Giannelli (Asd Pisa Bocce)

2016: Babacar Dieng (non tesserato)

2015: Marco Biggi (Asd Pozzo)

2014: Liborio Pittà (Asd Pisa Bocce)

2013: Stefano Bartoloni (Affrico Firenze)

2012: Romano Lazzeroni (Asd Pisa Bocce)

Gara a coppie:

2023: Manuela Gambogi / Armando Puzio (Asd Pisa Bocce)

2022: Antonio Del Carlo / Asia Turini (Asd Pisa Bocce)

2021: Stefano Casini / Armando Puzio (ASD PISA Bocce)

2020: Non disputato per emergenza covid

2019: Marco Sensi / Samuele Franchi (ASD PISA Bocce)

2018 Stefano Sirianni / Armando Puzio (ASD Pisa Bocce)

2017 Malik Fall / Liborio Pittà – (GPS) / (Asd Pisa Bocce)

2016: Babacar Dieng / Simona Marino – Senegal (S. Croce sull’Arno) / Pisa (non tesserati)

2015: Stefano Sirianni / Omar Pistolesi – Pisa / Riparbella (Asd Pisa Bocce / non tesserato)

2014: Babacar Dieng / Anna Tamagni – Senegal (S. Croce sull’Arno) / Riparbella (non tesserato / Asd Pisa Bocce)

2013: Stefano Bartoloni / Stefano Dani – Firenze / Riparbella (Soc. Affrico / Riparbella Petanque)

2012: non disputato per maltempo