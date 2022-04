Esordio vincente per il Pisa baseball nel campionato Fibs Toscana under 12

Inizia con una vittoria la prima partita del Pisa baseball nel campionato Fibs Toscana under 12, inauguratosi domenica 3 aprile allo stadio Alfredo Sisi di Livorno con Pisa Tower polisportiva La Cella, che vince per 16 a 14 con il Chiantella.

La partita è rimasta equilibrata fino al 4º inning quando il Pisa Tower ha preso il sopravvento e ha conquistato la vittoria nel 5º e 6º inning non permettendo al Chiantella di fare punti. Grande soddisfazione per la squadra di Franco Grappolini che sta riportando il baseball in città e che, per la prima volta, gioca in campionato con la maglia del Pisa. Lo scorso anno il Pisa non aveva raggiunto il numero minimo di atleti e le bambine e i bambini avevano giocato il torneo in prestito al Livorno 1948 Baseball asd.

La squadra formata da ragazze e ragazzi dai 10 ai 12 anni ha visto in campo: Maya Bonechi, Lola Carelli, Lorenzo Chipa, Delisa Gashi, Suami Gelli, Morgana Gelli, Caterina Melideo, Nicola Melideo, Benard Peposhi, Adele Piccioli, Martin Santander, Alessia Santander, Miriam Sposito, Samuele Sposito, Mirta Verità.

Domenica 10 aprile il Pisa Tower sarà in trasferta a Firenze allo stadio Cesare Vita per la seconda partita di campionato del girone di andata contro la Fiorentina Baseball ssd, lunedì 18 aprile le ragazze parteciperanno alla Selezione regionale toscana di softball a Massa e i ragazzi a quella regionale di baseball a Livorno.

Franco Grappolini (ex giocatore, ex allenatore delle giovanili di serie A e serie B del Siena e del Livorno e ex tecnico per le selezioni regionali), Virgilio Perra (coach e ex manager delle giovanili serie B del Livorno) e Filippo Fabbri (coach e ex-giocatore delle giovanili del Rimini Baseball) sono riusciti in meno di due anni a formare un gruppo affiatato di circa 20 bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, coinvolgendoli in uno sport che coniuga collaborazione, disciplina, divertimento e fair play. "Stiamo cercando altre bambine e bambini per riportare il baseball e il softball a Pisa - spiega il coach Franco Grappolini - un gioco che aveva una gloriosa tradizione nella nostra città fino agli anni 90, gli allenamenti si svolgono al campo da baseball della Polisportiva La Cella a Pisa, tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 15 anni sono benvenuti".