La formazione di Serie D regionale targata 'Facile Salire' sarà allenata, anche per la prossima stagione 2023-24, da Alessandro Sterminio. La società Vbc Calci ha voluto dare sia un segnale di continuità che di apprezzamento per il lavoro svolto in palestra dal tecnico, che, come nella passata stagione, curerà anche il gruppo Under 18. A fronte di alcune partenze, la Società sta lavorando per rinforzare e migliorare il roster in vista di un campionato dove il gruppo dovrà provare ad alzare l’asticella dei risultati.

Questo il pensiero del coach ex Dream Volley e MV Tomei Livorno: "Mi sono trovato molto bene nell'ambiente Calci, non avevo dubbi al riguardo essendoci già stato se pur per pochi mesi prima che il COVID stoppasse tutte le attività. È una piazza che vuole fare pallavolo in un determinato modo, con serietà e professionalità, ideale per lavorare con continuità".

"L'annata appena conclusa è stata per noi fatta di alti e bassi, le aspettative erano inizialmente più alte ma evidentemente ci mancava qualcosa. Sicuramente senza voler cercare alibi, non siamo stati proprio fortunati per quel che riguarda gli infortuni e i mali stagionali, detto questo in alcune partite ci abbiamo messo del nostro per complicarci la vita e di conseguenza il posizionamento in classifica. Dalla nuova stagione mi aspetto una maggiore continuità di risultati, compatibilmente con il lavoro che riusciremo a fare sul 'mercato' pur consapevole del fatto che il livello in serie D è cresciuto molto e ogni squadra soprattutto tra le mura di casa può dire la sua contro chiunque".

"Mi piacerebbe - conclude - anche vedere un palazzetto più pieno soprattutto dai ragazzi/e del nostro settore giovanile. Di sicuro, dobbiamo conquistarci il pubblico con prestazioni e risultati, ma spero ci sia un maggior seguito e in questo senso noi allenatori, dirigenti e sia le famiglie dovremmo cercare di invogliare ancora di più i ragazzi/e, creando così un attaccamento maggiore ai colori Vbc". Nei prossimi giorni sarà comunicato lo staff che affiancherà coach Sterminio, e saranno presentati i movimenti di mercato in entrata e in uscita.