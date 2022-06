Un addio pesante per Castelfranco: capitan Andreotti lascia la FGL

Sembrava non dovesse giungere mai, invece è arrivato il fatidico giorno: il capitano Margherita Andreotti, centrale di grandissimo valore, dopo dieci stagioni in biancoblu e un ruolo cardine in questi ultimi campionati, ha dato il suo addio definitivo ad Asd Pallavolo Castelfranco.

La società pisana ha reso nota questa novità con una nota social ufficiale: “La dirigenza saluta con grande affetto, stima e profonda gratitudine l'atleta che ha contribuito in maniera determinante al successo di molte stagioni, diventando per l’intera società qualcosa di più di un capitano o di un giocatore: con professionalità, puntualità, fair play è stata il punto di riferimento in campo e fuori degli allenatori e delle compagne, guidando il susseguirsi delle molte atlete negli anni e compattando sempre il gruppo squadra. Tutta la società, la dirigenza e lo staff augurano a Margherita le migliori fortune umane e professionali”.