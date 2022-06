Alessandro Tagliagambe è il nuovo allenatore della PediaTuss Casciavola

Alessandro Tagliagambe è nato a Pisa il 26 agosto 1972. Ex giocatore fra Pisa e Livorno, ha visto interrompersi la carriera intorno ai 25 anni a causa di qualche infortunio di troppo, ma il nostro nuovo coach la pallavolo ce l’aveva nel sangue, non si è perso d’animo e, in giovane età per intraprendere la carriera in panchina, ha deciso di diventare allenatore. Una carriera lunga ad oggi 27 anni iniziata nel Volley Pisa, società che all’epoca era un punto di riferimento della pallavolo pisana, con l’under 16, poi il passaggio al settore maschile in quel di Calci e l’inizio di un percorso che lo ha portato anche lontano dalla sua città: San Miniato, Empoli e Santa Croce. Chiuso il cerchio nel Valdarno Tagliagambe è stato coach anche della Pantera Lucca, prima di approdare a Montespertoli in serie D e ad Empoli in B2.

Nel 2010 il primo legame con Casciavola, l’allora Polisportiva in serie B1 chiama Alessandro Tagliagambe che resterà legato alla società rossoblu per 5 stagioni nelle quali prima guida la formazione di serie D, l’under 16 e l'under 14, per poi approdare alla prima squadra con la quale ha conquistato quella che ad oggi è l’ultima promozione in B2 della storia rossoblu. Chiuso il capitolo casciavolino, Tagliagambe è tornato ad Empoli dove ha conquistato una bella promozione in B1, successivamente a guidato il Castelfiorentino in B2 fino ad arrivare alla storia recente con le tre stagioni a San Miniato, le ultime fortemente condizionate dalla pandemia, e l’ultima stagione ancora a Castelfiorentino dove ha conquistato un’agevole salvezza in serie C.

Per Alessandro Tagliagambe parlano anche i titoli conquistati: due promozioni dalla serie C alla B2, una in serie B1, un filotto di titoli provinciali a livello giovanile ai quali si aggiunge una finale regionale under 18, due semifinali regionale under 16, di queste una proprio a Casciavola. "La chiamata della Pallavolo Casciavola mi ha fatto piacere - spiega coach Tagliagambe - qui ci sono tante ragazze giovani interessanti, tanto movimento e tanta passione e questi sono tutti aspetti che mi sono sempre piaciuti, ritengo che ci siano le basi per un progetto che possa funzionare". Tagliagambe riguardo agli obiettivi stagionali scherza ma non troppo: "Il nostro scopo è quello di vincere tutte le partite - dice - ma anche quello di crescere con la squadra per cercare di far meglio di quanto fatto in questa stagione. Il primo step sarà quello di conoscerci, io dovrò capire come sfruttare il potenziale a disposizione e le ragazze cosa io chiedo loro, poi si sa vincere aiuta a vincere e qui si ritorna al discorso iniziale, dobbiamo avere una mentalità vincente per affrontare ogni avversario con l’idea di portare a casa il successo".