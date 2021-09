Nel corso della serata di ieri, martedì 21 settembre 2021, si sono ritrovate le ragazze della. Le giocatrici di coach Menicucci e Ficini, dopo l'allenamento congiunto di giovedì scorso, presso il palazzetto dello sport di, hanno preso parte ad un nuovo test per allenarsi nuovamente insieme a quelle di Pontedera. In campo le ragazze della FGL Pallavolo Castelfranco che disputeranno la prossimae quelle della Ambra Cavallini Pontedera (Serie B2) per approfondire i propri fondamentali.

Entrambe avranno modo di allenarsi nuovamente con altre squadre di B. Gli spunti di rilievo non sono dunque mancati, a meno di un mese dal debutto in campionato della formazione toscana. Domenica 17 ottobre, infatti, arriveranno a Castelfranco di Sotto le avversarie marchigiane della Volley Angels.