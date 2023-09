Nuovo innesto per la Pallavolo Casciavola in Serie C

"Pallavolo Casciavola è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per Amalia Marsili che per la stagione 2023/2024 farà parte del roster della PediaTuss Casciavola che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La giocatrice è già a disposizione di coach Tagliagambe". Amalia Marsili, nata a Pontedera, classe 2002, ha iniziato la carriera a soli sei anni nella Bellaria Pontedera, di li a poco è passata all’Ambra Cavallini dove sviluppato le sue qualità di libero ed ha disputato i campionati giovanili fino all’under 16, per poi passare alla Pallavolo Cascina dove ha bagnato il suo debutto in prima squadra nel campionato di serie C, sfiorando anche una promozione dopo aver raggiunto la finale contro il VBC Calci. Lasciata Cascina e messa alle spalle la stagione del covid, Amalia è ripartita da Ponsacco, quindi dalla serie D, dove ha nuovamente sfiorato una promozione. Nella passata stagione ha militato nella Folgore San Miniato in serie C.

"La richiesta della Pallavolo Casciavola - spiega Amalia Marsili - è arrivata un po’ a sorpresa, ero molto tentata di lasciare la pallavolo, ma quando è arrivata la chiamata di Alessandro Tagliagambe, la voglia di tornare in campo e l’amicizia che mi lega con alcune compagne di squadre, mi ha 'trascinato su dal divano' ed eccomi qua di nuovo in gioco pronta a dare una mano quando ci sarà bisogno. A conti fatti sono contenta della scelta fatta, è un bel gruppo, lavoriamo sodo e bene, arriveranno anche i risultati".