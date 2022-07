Resta alla Pallavolo Casciavola anche Andrea Gaibotti

La Pallavolo Casciavola annuncia la conferma di maglia rossoblu di Andrea Gaibotti. La schiacciatrice dopo una stagione in prestito, arriva adesso a titolo definitivo. Nata l’8 agosto 2003, Gaibotti è cresciuta nel Volley Livorno dove ha seguito tutta la trafila delle giovanili fino ad affacciarsi alla Serie C dove è stata notata dalla dirigenza casciavolina che nella passata stagione l’ha fortemente voluta a Casciavola. Dopo l’eccellente campionato disputato con la maglia rossoblu è arrivata la conferma anche per la prossima stagione con tanto di riscatto del cartellino. Insomma da adesso Andrea Gaibotti è casciavolina a tutti gli effetti.