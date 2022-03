Gli appuntamenti del week end della Pallavolo Casciavola in Serie C e Serie D

SERIE C.. Dopo il turno settimanale nel quale la PediaTuss ha affrontato la penultima forza del campionato, per la 21° giornata di campionato sabato 19 marzo alle 21 fra le mura amiche, le ragazze di Luca Barboni se la vedranno con il fanalino di coda Pantera Lucchese che chiude la classifica con soli 4 punti. Il pronostico è tutto dalla parte delle rossoblu a patto che affrontino la gara con la stessa concentrazione con la quale hanno affrontato il turno infrasettimanale e può essere una buona occasione per preparare al meglio il derby contro la Pallavolo Cascina che invece sarà in programma martedì 22 marzo e con molta probabilità risulterà decisivo nella corsa al secondo/terzo posto finale.

Per questa partita Luca Barboni potrà schierare il roster al completo con le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. Ad arbitrare la gara è stata designata Verdiana Taddei. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Dopo due vittorie consecutive la Renault Clas è attesa ad una prova molto impegativa contro la capolista indiscussa del campionato Pallavolo Riotorto. Va da se che si tatta di una partita dal pronostico apparentemente chiuso, ma i grandi progressi mostrati dalla squadra di Sabrina Bertini nel girone di ritorno, rendono il pronostico aperto a qualsiasi risultato e proprio la vogli di stupire, può e deve essere l’arma in più per cercare di sorprendere le avversarie. Si gioca al pala Renault Clas sabato 19 marzo alle 18 e questa è la rosa a disposizione di coach Bertini: palleggiatrici Paoletti e Cini; centrali Caciagli e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. Arbitrerà Mattia Petrucci. La partita potrà essere seguita in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.