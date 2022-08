Si apre il sipario sulla stagione 2022-2023 della FGL-ZUMA Castelfranco: stasera il raduno al PalaBagagli

La Asd Pallavolo Castelfranco scalda i motori in vista dell’inizio della nuova squadra targata FGL-ZUMA. Oggi lunedì 22 agosto, alle ore 19:00, presso il Pala Bagagli infatti, atlete e staff, daranno il via al lavoro di preparazione della stagione 2022-2023. Tutte le atlete una volta completate le visite mediche e ritirato il materiale tecnico, riceveranno conferma in dettaglio delle attività delle prossime settimane di allenamento, messe a punto dal preparatore atletico Fabio Menichetti con il placet del duo tecnico Menicucci-Ficini. Intanto sono noti i numeri di maglia scelti dalle atlete FGL-ZUMA. Il roster della squadra vede le palleggiatrici Gaia Dell’Amico ed Alessandra Focosi rispettivamente con le maglie #9 e #14; i liberi Melissa Tesi e Martina Giannoni con i numeri #10 e #5; il comparto centrali con Sara Agata Chisari maglia #2, Greta Marocchini #3 e Francesca Fava #16; le quattro attaccanti Agata Zuccarelli, Giulia Bertelli, Vittoria Beconcini e Tesanovic Alice rispettivamente con le maglie #1, #4, #12 e #15 ed infine l’opposto Chiara Muzi con la maglia numero #11. Completano lo staff tecnico Alessandro Menicucci come primo allenatore e Nicola Ficini vice e scoutman. Il preparatore atletico Fabio Menicucci, la fisioterapista Annalisa Baldanzi ed il medico Giosaft Scaduto costituiscono lo staff medico.