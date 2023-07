Pallavolo maschile, dopo la rinuncia alla A3 iniziano le grandi manovre in casa Arno Volley

Il giorno dopo la notizia della rinuncia alla partecipazione alla serie A3 2023/24 l'Arno Volley si muove per disputare una nuova stagione da protagonista in serie B.

Il primo tassello riguarda quello dell'allenatore. Malgrado il mancato salto di categoria resterà sulla panchina biancoverde Francesco Mattioli. L'ex giocatore e tecnico fiorentino di nascita dunque cercherà di condurre per la terza volta la squadra di Castelfranco Di Sotto ai playoff dopo esserci riuscito per due volte, l'ultima delle quali è risultata vincente.

C'è invece una novità per quanto concerne il ruolo del direttore sportivo: ad occuparsi della costruzione del roster sarà Andrea Cei, ex gloria biancoverde (anni fa sfiorò addirittura la serie A2), che prende il posto di Davide Volterrani, in procinto di lasciare l'incarico dopo ben quattordici anni di onorato servizio.

La nota della società

Così il club accoglie il neo ds con un comunicato su Facebook: "La Società comunica che dopo ben 14 anni Davide Volterrani ha deciso di lasciare l’incarico sin ora ricoperto di Direttore Sportivo. A lui vanno i più sentiti e doverosi ringraziamenti per il prezioso lavoro realizzato in questi lunghi anni, con l’augurio che si tratti di un arrivederci. Contestualmente, la Società comunica di aver già conferito detto incarico ad Andrea Cei, vecchia gloria biancoverde con ben 8 stagioni all’attivo a Castelfranco dove ha addirittura sfiorato una promozione in A2 persa per un solo set di scarto. Queste le parole del nuovo Diesse Cei: "Sono felice della chiamata del Presidente Andrea Volterrani, ma allo stesso tempo sorpreso della stessa. L'Arno Volley è tutt'ora una delle società più importanti della Toscana, a cui sono molto legato per averci militato, da giocatore, per molti anni. Spero di poter dare il mio contributo perché la Società possa confermare l'enorme lavoro svolto soprattutto lo scorso anno".